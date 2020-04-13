الإعلام والاتصالات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر تنفذ حملة تعفير واسعة في بابل

2020/04/13 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفذت هيئة الإعلام والاتصالات، الاثنين، حملة تعفير واسعة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر لتعفير وتعقيم المناطق والأحياء الشعبية والمؤسسات في محافظة بابل .وأنطلقت الحملة لتشمل ناحية المدحتية وناحية الحمزة الغربي حيث تم تعفير المدارس وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والاحياء السكنية، وبين مدير الهلال الأحمر أمير المعموري أن الدعم الذي قدمته هيئة الاعلام والاتصالات من مواد تعفير ومستلزمات صحية وإرشادات توعوية ساعدت في تعفير عموم المحافظة، وفي الوقت ذاته شكر المعموري الدكتور علي الخويلدي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة وأكد: باستمرار هذا الدعم سوف نجتاز هذه الأزمة باذن الله.وأوضح ممثل الهيئة وعضو خلية الأزمة في المحافظة مراد البكري أن محافظة تم تغطيتها بالكامل وما زال العمل جارياً ببرنامج الاعلام والتوعية التي رحب بها المواطنون من خلال الحملات الواسعة التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي وجمعية الهلال الأحمر وخلية الأزمة التي شملت أقضية ونواحي المحافظة كافة.

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