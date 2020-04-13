ضرب الوجود الأميركي في العراق: ما علاقة الحكومة العراقية بذلك؟

2020/04/13 | 13:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكرّر استهداف المصالح الأميركية في #العراق في الآونة الأخيرة، وتعدّدت طرقه، فشمل عمليات ضد قواعد عسكرية فيها قوات أميركية، والسفارة في #بغداد، وشركات النفطية أميركية.هذه العمليات تصاعدت بشكل ملحوظ منذ مقتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني،…

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