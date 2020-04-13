المتسببب باستقالة العلوان يحذر من انهيار النظام الصحي في العراق

2020/04/13 | 13:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] حذر جواد الموسوي، عضو لجنة الصحة وخلية الأزمة النيابية، من انهيار النظام الصحي في العراق في حال تجاوز الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ 5000 إصابة.

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