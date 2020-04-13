2020/04/13 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ربما فتح “كورونا” وماتبعه من قرارات تمثلت بحظر التجوال وتقييد الحركة البشرية والتجارية بين الدول والمحافظات داخل العراق، ربيع “الاسترزاق” لبعض أفراد القوات الأمنية والسيطرات، بعد أن اصبحوا المتحكمين بالحركة والتنقل بين مكان إلى آخر.ومنذ بدء أزمة كورونا، وضعت خلية الأزمة والسلطات المعنية، قيودًا على حركة المسافرين والحركة التجارية ألا أنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” وقيود الحركة.. موسم “استرزاق” لبعض السيطرات: هل فارق الأسعار المرتفعة للمواد تذهب لعناصر أمنية “مبتزة”؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” وقيود الحركة.. موسم “استرزاق” لبعض السيطرات: هل فارق الأسعار المرتفعة للمواد تذهب لعناصر أمنية “مبتزة”؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).