فنجان الحمامي يروي تفاصيل تلقيه “نداءات استغاثة” من طاقم بحري عراقي محتجز في سفينة عاطلة!

2020/04/13 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف عضو مجلس النواب، كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن تفاصيل وجود طاقم بحري عراقي محتجز على ظهر سفينة عاطلة في شط العرب قرب ميناء خرمشهر في ايران.وقال الحمامي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه تلقى “نداء استغاثة من طاقم عراقي مؤلف من: الربان: عدنان ناصر حسن العامري ورئيس المهندسين […]

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