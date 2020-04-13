صحة اقليم كردستان تعلن رفضها رفع حظر التجوال بالكامل

2020/04/13 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي اليوم الاثنين عن عدم تأييده لرفع حظر التجوال الكامل في الاقليم، مؤكدا ان لم تتم السيطرة على فيروس كورونا بعدُ ولا يزال يشكل خطرا.وقال الوزير، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “خلال الساعات الـ24 الماضية اجرينا قرابة 1792 فحصا في مناطق ومدن اقليم كوردستان […]

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