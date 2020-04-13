عضو بالقانونية النيابية: اختلال نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة

2020/04/13 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، سليم همزة، الاثنين (13 نيسان 2020)، إن اختلال في نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "هناك إجماعاً واتفاقاً على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، كونها مدخل لحل النزاعات والقضاء على الفساد"، مؤكداً أن "اختلال نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة، فهذا الأمر ليس بحاجة إلى قرار من الاتحادية، وانما لقرار من البرلمان".

وبين، أن "هناك اجراءات نحتاجها لإجراء الانتخابات المبكرة، وأولها إكمال قانون الانتخابات، فهذا القانون بحاجة الى بعض التعديلات، كذلك يجب تخصيص الأموال اللازمة لهذه الانتخابات، كما يجب أن يكون هناك وضع صحي مستقر".

وكانت الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية العراقية، قالت الخميس (30 كانون الثاني 2020)، إن نصاب المحكمة الاتحادية العليا، غير مكتمل، وإن القرارات التي تصدر عنها "لا يعتد بها".

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 /1 / 2020 أصدرت قراراً بالاتفاق بان ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب احكام المادتين 3 و5 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 لا يعتد به وغير ملزم".

واضاف البيان، ان "الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت المادة 97 من قانون ادارة البلديات نافذة وغير ملغية لان قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغائها غير مستوفي الشكل القانوني المنصوص عليه في المواد 3 و5 من قانون المحكمة لان نصاب المحكمة غير مكتمل ولا يعتد باي قرار صادر عنها وهي غير مكتملة النصاب".

بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو تحالف "الفتح"، النائبة انتصار الموسوي، الاثنين (13 نيسان 2020)، عن ثلاثة أسباب قالت إنها تقف وراء دعم تحالف "الفتح"، الإسراع بتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقالت الموسوي في حديث

بغداد اليوم- خاص

رجحت مقررة مجلس النواب العراقي، خديجة علي، الاثنين (13 نيسان 2020)، عقد جلسة التصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بشكل الكتروني، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق حالياً بحاجة إلى

بغداد اليوم- بغداد

حمل النائب في البرلمان العراقي، حسين العقابي، الاثنين (13 نيسان 2020)، رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي المسؤولية عن اي متهم بملفات فساد واختلاس يتم شموله بالعفو الخاص خلافا للدستور والقوانين النافذة.

وقال العقابي في بي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالقانونية النيابية: اختلال نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالقانونية النيابية: اختلال نصاب المحكمة الاتحادية لا يؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).