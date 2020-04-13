رفع الحجر الصحي عن ناحية في أربيل بعد زوال خطر كورونا عنها

2020/04/13 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- أربيل

وجهت السلطات في محافظة أربيل، باقيلم كردستان، الاثنين (13 نيسان 2020)، برفع الحجر الصحي عن ناحية ت...





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