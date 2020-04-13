مصدر امني لـ” العهد نيوز” اعتقال ابرز احد المطلوبين للقوات الامنية بحملة امنية استباقية شرقي الفلوجة

2020/04/13 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم ،الاثنين، عن اعتقال احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية بحملة امنية استباقية شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلال من اعتقال احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية […]

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