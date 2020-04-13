2020/04/13 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على رجل صيني الأحد في ليما بتهمة طرح اختبارات فورية غير قانونية لكوفيد 19 سرقها من وزارة الصحة على السكان، وفق ما أعلنت الشرطة البيروفية.وأوضحت الشرطة في بيان “بعد تدخل اجهزة الاستخبارات، أوقف المواطن الصيني زانغ تيانتشينغ الذي كان يقترح على الأشخاص إخضاعهم لاختبارات فورية لكوفيد 19 قام بسرقتها”.وقد ألقي القبض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة البيروفية توقف رجلا صينيا سرق اختبارات لكوفيد 19 من وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة البيروفية توقف رجلا صينيا سرق اختبارات لكوفيد 19 من وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).