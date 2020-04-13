الإدارة الحكيمة والرضا الوظيفي

2020/04/13 | 13:37 - المصدر: سومر نيوز

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كتب / د.



محمد فلحي…

تطبيق حظر التجوال والانقطاع الاضطراري الوقائي الصحي عن الدوام في دوائر الدولة والقطاع الخاص، فرض ...

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