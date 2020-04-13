2020/04/13 | 13:37 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب / د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإدارة الحكيمة والرضا الوظيفي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / د.
محمد فلحي…
تطبيق حظر التجوال والانقطاع الاضطراري الوقائي الصحي عن الدوام في دوائر الدولة والقطاع الخاص، فرض ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الإدارة الحكيمة والرضا الوظيفي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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