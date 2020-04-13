اكتشاف 6 فيروسات كورونية جديدة في فصائل مختلفة من هذا الحيوان.. قدرة فائقة على الانتقال إلى البشر

2020/04/13 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فيما يعتقد أن الخفافيش هي المشتبه بها الرئيس في أزمة فيروس كورونا، اكتشف علماء أمريكيون ستة فيروسات كورونية جديدة ظهرت في فصائل مختلفة من الخفافيش، وفقا لـ”العربية”.وأكد العلماء أن الفيروسات المكتشفة تنتمي إلى عائلة SARS-CoV-2، إذ إن الفيروسات الجديدة ليست مرتبطة جينيا بكورونا، أو بالفيروسين التاجيين الآخرين المسببين للعدوى، “سارس”، ومتلازمة […]

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