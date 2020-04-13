باحثون: الخفافيش تأوي 6 أنواع جديدة من فيروسات كورونا

2020/04/13 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق من الباحثين من تحديد 6 فيروسات “مجهولة” تنتمى إلى نفس عائلة فيروسات كورونا، مثل العامل الممرض المسؤول عن وباء كوفيد-19، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد، واكتشف فريق علماء من حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمعهد سميثسونيان والمعهد البيولوجى لحماية البيئة، فى الولايات المتحدة، بقيادة مارك فاليتوتو، الفيروسات الجديدة فى خفافيش تعيش فى ميانمار بجنوب […]

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