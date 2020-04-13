إغلاق سوق العملة في السليمانية بعد يوم واحد من إعادة فتحه

2020/04/13 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات الصحية والأمنية، يوم الاثنين، سوق العملة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان مجددا بعد يوم واحد من إعادة فتحه.وقال المتحدث باسم سوق العملة في السليمانية جبار گوران في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “السلطات قررت أمس، فتح سوق العملة في مدينة السليمانية، وحسب الضوابط من الساعة العاشرة صباحا إلى الـ3 مساء”، […]

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