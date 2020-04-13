طيران الإمارات تتيح رحلات إلى مزيد من المدن وتحدد قواعد الصحة لنقل المسافرين

2020/04/13 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت شركة طيران الإمارات إنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب إلى كل من جاكرتا وتايبيه وشيكاغو وتونس والجزائر وكابول، إضافة إلى الرحلات التي بدأت تشغيلها أخيراً إلى كل من لندن وفراكفورت.وأضافت الناقلة في بيان صحافي اليوم أن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.وأوضحت أنه يمكن الحجز […]

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