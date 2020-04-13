محافظة النجف تمنع دخول العراقيين العائدين من سفر خارجي

2020/04/13 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة النجف، الاثنين، منع دخول العراقيين العائدين من سفر خارجي.وذكر بيان للمحافظة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “محافظ النجف لؤي الياسري وجه السيطرات الخارجية المنتشرة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بمنع دخول العراقيين العائدين من السفر الذين كانوا خارج العراق من ابناء النجف عبر مطار بغداد الدولي”.وأضاف: “كما وجه بإخضاعهم للحجر الصحي […]

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