الكاظمي يعبر عن ارتياحه للأمم المتحدة لسير مشاورات تشكيل الحكومة

2020/04/13 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… استقبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بمكتبه في القصر الحكومي ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت.وجرى بحث تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة جائحة كورونا واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة.وأعرب الكاظمي بحسب بيان عن مكتبه عن ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه لتعاون […]

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