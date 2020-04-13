النجف تمنع دخول أبنائها العائدين من الخارج عبر مطار بغداد

2020/04/13 | 14:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]قررت محافظة النجف، منع دخول أبناء المحافظة العائدين من الخارج عبر مطار بغداد الدولي.

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