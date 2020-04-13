2020/04/13 | 14:28 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [البصرة -اين]سجلت دائرة صحة البصرة 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء أحد المصابين في المحافظة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البصرة تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البصرة تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البصرة تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).