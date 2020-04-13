سوق الاوراق المالية يؤكد استمراره بخطط تطوير الأنظمة الالكترونية

2020/04/13 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد سوق العراق للاموراق المالية، الاثنين، على استمراره بخطط تطوير الأنظمة الالكترونية لعام 2020 – 2021.

وقال السوق في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انه "بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإطلاق التداول الالكتروني والايداع المركزي في سوق العراق للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ العراق في نيسان 2009.





وأضاف انه "بهذه المناسبة يؤكد مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية في اجتماعه عن بعد باستخدام وسائل الاجتماع الحديثة على الاستمرار في خطط تطوير الأنظمة الالكترونية لعام 2020 – 2021 ومن بينها التعاون مع الكليات والجامعات العراقية لتنفيذ برنامج محاكاة التداول والتدريب للطلبة.



وتنفيذ برنامج التداول عن بعد للمستثمرين".

وتابع انه "تم التعاون مع هيئة الأوراق المالية والشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للالتزام بالافصاح السنوي وتقديم البيانات المالية المدققة للشركات المساهمة مع مراعاة المعايير الواجبة للافصاح عن الاحداث الجوهرية".

وأكد على "التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العراقي في اصدار التعليمات والقواعد المطلوبة لتشجيع الاستثمار بالأوراق المالية وتنويعها بما يخدم توجهات الاقتصاد العراقي وحاجة المجتمع لأنواع الاستثمار والخدمات المالية".

وبين انه "سيتم تجاوز الازمة الصحية والقضاء على الوباء العالمي وجائحة كورونا في العراق وفي العالم قريبا بصبركم والتزامكم.



نتقدم بالشكر لجهود الكادر الصحي في العراق والكادر العسكري وامانة بغداد والمجتمع العراقي للاستجابة والوعي العاليين".





ودعا السوق "لمزاولة نشاطكم ونشاط الاستثمار بالأوراق المالية بعد رفع حظر التجوال وفق الاليات المعتمدة والاهتمام بالافصاحات الدورية والسنوية وتطوير خططكم المستقبلية".

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