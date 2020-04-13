رويترز: إنتاج روسيا النفطي ينخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا من 1 إلى 12 نيسان

2020/04/13 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدر لرويترز إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة من أول أبريل نيسان إلى 12 منه.

وكان متوسط إنتاج روسيا النفطي الشهر الماضي يبلغ 11.29 مليون برميل يوميا.



ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

هذا وأتمت روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الدول الأخرى اتفاقا لخفض عشرة ملايين برميل يوميا من السوق اعتبارا من مايو أيار للمساعدة على تحقيق الاستقرار في لأسعار النفط المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

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