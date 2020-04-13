النجف تقرر منع دخول العراقيين العائدين من السفر واخضاعهم للحجر الصحي

2020/04/13 | 14:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ النجف، الاثنين، منع دخول العراقيين العائدين من السفر الى المحافظة واخضاعهم للحجر الصحي “فورا”.وقال محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان تلقته وكالة صدى ، “وجهنا كافة السيطرات الخارجية المنتشرة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، بمنع دخول العراقيين العائدين من السفر الذين كانو خارج العراق من ابناء النجف عبر مطار بغداد الدولي وإخضاعهم للحجر

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