كورونا يلغي الاحتفالات برأس السنة الايزيدية و

2020/04/13 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه امير الطائفة الايزدية في العراق والعالم حازم تحسين بك، يوم الاثنين، بإلغاء الاحتفالات برأس السنة الايزيدية "سةرى سال" الذي يصادف بعد غد الاربعاء، للوقاية من فيروس كورونا.ودعا تحسين بك إلى "الالتزام بالتعليمات والقرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم كوردستان، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا في الإقليم".ووجه تحسين بك المواطنين من ابناء الطائفة الايزيدية بـ"عدم اقامة اي تجمعات واحتفالات برأس السنة الايزيدية "سةرى سال"، مطالبا إياهم بـ"الالتزام في البيوت واختصار الاحتفالات داخل المنازل".ويقيم الايزيديون بشكل سنوي في معبد لالش بمنطقة شيخان قرب دهوك احتفالا بعيد رأس السنة الأيزيدية المعروف باسم عيد "سه رسال".وفي أسفل الطريق الجبلية المؤدية إلى معبد لالش، يخلع الأيزيديون أحذيتهم ويواصلون السير حفاة الأقدام كنذر للتقرب إلى الإله.وبين التلال، يتجمع الأيزيديون للتضرع إلى الإله، حاملين حجارة عليها عيدان نار، ويضيئون 365 قنديلا، طلباً للخير والأمان على مدار أيام السنة.ومن بين التقاليد التي يقومون بها في هذا العيد، هو سلق البيض وتلوينه، إذ يعتقد الأيزيديون بأن البيضة ترمز إلى ما يسمونه "الدرة البيضاء" والتي منها تكون العالم بأسره بحسب اعتقادهم.ويرمز سلق البيض أيضا في المعتقد الأيزيدي إلى تشكل الأرض والولادة وانبعاث الحياة.وللدلالة على حلول عام جديد، يعلق الأيزيديون قشور البيض الملون مع زهور شقائق النعمان بواسطة العجين على أبواب البيوت.

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