2020/04/13 | 14:32 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناشدة طاقم بحري بصري محتجز منذ 45 يوما على ظهر باخرة في الجانب الإيراني لتأمين عودته عبر الشلامجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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