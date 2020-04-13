محافظ ديالى يمدد حظر التجوال إلى نهاية الأسبوع الجاري

2020/04/13 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، الإثنين، تمديد حظر التجوال في المحافظة حتى نهاية الاسبوع الحالي.

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