فيديو.. عمال وأصحاب بسطات يتظاهرون في ’’الزبير’’ بمحافظة البصرة ويطالبون بإقالة قائممقامه

2020/04/13 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

تظاهر العشرات من اصحاب البسطات، الاثنين (13 نيسان 2020)، في قضاء الزبير غربي البصرة، للمطالبة بإق...





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