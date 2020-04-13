2020/04/13 | 14:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع جزئي عن حظر الخطوط الجوية العراقية في أوربا لإعادة المواطنين العالقين ابتداء من يوم الأربعاء المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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