2020/04/13 | 14:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجز المعاملات الجارية في تركيا يتجاوز التوقعات

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