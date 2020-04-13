كوردستان تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/04/13 | 14:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة بإقليم كوردستان سامان البرزنجي متحدثاً للصحفيين في أربيل - صورة: كوردستان 24

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