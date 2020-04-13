الامارات ترحب بتكليف الكاظمي

2020/04/13 | 14:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… رحبت الإمارات بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وأعربت الخارجية الاماراتية في بيان عن “أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية”.وأضاف البيان أن “دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها العراق الشقيق، والتحديات التي تواجهه حاليا، والتي تتطلب توافقا للعمل بإخلاص حرصا على […]

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