2020/04/13 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد مسؤول في وزارة الصحة ،اليوم الاثنين، ان قرار تمديد الحظر الصحي من اختصاص خلية الازمة المركزية ويعتمد على تقارير دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، مبينا، ان صحة الكرخ سجلت تراجعا كبيرا في تسجيل الإصابات.وقال مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ نازك الفتلاوي، إن “التزام مناطق بغداد الكرخ جيد قياسا بباقي المحافظات وجانب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في الصحة: قرار تمديد الحظر من عدمه متعلق بهذه الجهة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في الصحة: قرار تمديد الحظر من عدمه متعلق بهذه الجهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).