نتائج وقف مشاركة تشاد في مكافحة المتشددين على منطقة الساحل؟

2020/04/13 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو وقف مشاركة بلاده في عمليات مكافحة المتشددين خارج حدودها، متعهداً الجمعة بأن بلاده ستتفرد في القتال ضد تنظيم بوكو حرام.لكن ما ستكون نتائج انسحاب جيش يتفاخر بكونه رأس حربة في القتال ضد المتشددين في منطقة الساحل؟ ومن الحدود مع السودان وإفريقيا الوسطى وصولاً إلى مالي، يرتبط جيش تشاد […]

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