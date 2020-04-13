2020/04/13 | 14:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، في بيان متفتضب اليوم الإثنين،" تمديد حظر التجوال في المحافظة حتى نهاية الاسبوع الحالي".واضاف :"سيتم النظر برفع الحظر او تمديده في حينها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد حظر التجوال في ديالى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد حظر التجوال في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).