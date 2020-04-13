صحة الرصافة: حظر التجوال جاء بنتائج سلبية بخاصة في مناطق شرق القناة

2020/04/13 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد المسؤول في شعبة الامراض الانتقالية في دائرة صحة بغداد/ الرصافة، نظير الأسدي، اليوم الاثنين، ان قرار حظر التجوال ساهم في بعض المناطق بانتشار وباء فيروس كورونا.وكانت صحة بغداد الرصافة اعلنت مساء امس الاحد تسجيل ثماني اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي الى 181 اصابة.وقال الأسدي، لشفق نيوز، "من الناحية العملية نحن مع استمرار فرض حظر التجوال، لكن نرى ان الحظر، ليس فيه اي فائدة، فالمواطنون لم يلتزمون بهذا القرار، خصوصاً في مناطق شرق القناة في العاصمة العراقية بغداد".وبين ان "حظر التجوال، جعل الناس بلا عمل وزاد من تجمعاتهم، رغم قطع الشوارع دون اي فائدة، بل اصبح الأهالي يتجمعون في مكان واحد، وهذا زاد من نقل العدوى".واوضح "في بعض المناطق اصبح للحظر نتائج سلبية وليس ايجابية بسبب عدم الالتزام المواطنين، فالحظر وجوده ومع عدم وجوده نفس الشيء، بسبب عدم التزام المواطنين بهذا القرار الوقائي المهم".وحظرت بغداد التجوال في داخل المحافظة منذ آذار الماضي ومنعت الدخول الى المدينة والخروج منها؛ بسبب ازمة وباء كورونا الا باستثناءات خاصة، وكذلك فعلت محافظات اخرى بما فيها محافظات اقليم كوردستان مما صعب على الناس التنقل بينها.

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