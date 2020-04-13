شاهد: عشيرة الفتاة النجفية “غاضبة” وتحشد للثأر لابنتها بعد تعرضها للحرق في ظروف غامضة

2020/04/13 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصاعدت وتيرة حادثة الفتاة النجفية العشرينية، التي تعرضت للحرق في ظروف غامضة داخل بيت زوجها، وبحضور أهله، بعد أن أصبحت قضية رأي عام واتهام الزوج وأهله بالوقوف وراء “الجريمة” خصوصًا وأن عائلة الزوج تابعة لضابط كبير في وزارة الداخلية بمحافظة النجف.شاهد أيضا: فتاة النجف العشرينية ضحية النار والتعنيف..تعرف على قصتها […]

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