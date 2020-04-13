غاز الناصرية: ارتفاع انتاج المعمل الى 23 الف اسطوانة يوميا

2020/04/13 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز فرع ذي قار ،اليوم الاثنين، ارتفاع انتاج المعمل الى 23 الف اسطوانة باليوم لتلبية حاجة المحافظة.وقال مدير الفرع مؤيد رزاق بدر، ان “معمل غاز الناصرية تمكن من رفع انتاجه الى 23 الف اسطوانة باليوم لتلبية حاجة المحافظة في ظل حظر التجوال المفروض”.واضاف ان”معامل الغاز الأهلية والحكومية […]

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