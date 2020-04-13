الكرملين: اتفاق “أوبك+” منع حدوث فوضى في الأسواق

2020/04/13 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطى الكرملين تقييما إيجابيا لاتفاق مجموعة “أوبك+”، القاضي بخفض إنتاج المجموعة بنحو 10 ملايين برميل يوميا، مؤكدا أن الاتفاق مهم ومنع حدوث فوضى بسوق الطاقة.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، إن “الاتفاق يؤكد أن الدول المنتجة للنفط، التي تدخل في مجموعة (أوبك+) ودولا نفطية أخرى، قادرة على التوصل إلى تفاهم بهدف […]

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