الكهرباء تنفي تصريحا للناطق باسمها

2020/04/13 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت وزارة الكهرباء وصول انتاج الطاقة التوليدية لـ21 ألف ميكا واط خلال رمضان بحسب ما صرح به الناطق باسم الوزارة .وذكرت الوزارة في بيان ” ننفي التصريحات التي تم نقلها في وسائل الاعلام بانها ستصل بطاقتها التوليدية من الانتاج لحاجز الواحد والعشرين الف ميكا واط خلال شهر رمضان”.وأضافت انها قد وصلت “بالانتاج لرقم غير مسبوق في تاريخ الوزارات السابقة وهو 19200 ميغا واط وكانت ساعية لإعادة اعمار ملف الكهرباء من خلال برنامجها الحكومي والارتقاء بمعدلات الإنتاج وفك اختناقات شبكات النقل والتوزيع”.واكدت ان “الوزارة لها خطط إستراتيجية وتأهيل محطات وصيانة وحدات توليدية ستكون أضافة لطاقات جديدة هي ضمن إستعدادات فصل الصيف مع الالتفات ومراعاة ما يمر به العالم وبلدنا العزيز من تحديات وتداعيات للوضع الاقتصادي والصحي والذي جعل الوزارة في طور مراجعة كافة المشاريع والخطط الاستثمارية والاستراتيجية التي تعمل عليها والذي ربما سيؤثر سلباً على ادامة زخم عمل تلك المشاريع”.وكان الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي قال في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية ان إنتاج الطاقة سيصل الى 21 ألف ميغاواط قبل حلول شهر رمضان المبارك ، بعد نجاحها بتجهيز المواطنين على مدار الساعة.وان "وزارته نجحت بتجهيز جميع المحافظات بالطاقة على مدار الساعة باستثناء نينوى وصلاح الدين اللتين تجهزان بـ20 ساعة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بشبكاتها على يد عصابات "داعش" الإرهابيَّة".

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