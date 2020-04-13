محكمة النجف تصدر قراراً بتوقيف متهمين بحرق

2020/04/13 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محكمة تحقيق النجف التابعة لرئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية قراراً بتوقيف اثنين من المتهمين بقضية الحرق الذي تعرضت له المشتكية ملاك حيدر الزبيدي.كما اصدرت المحكمة أوامر قبض بحق متهمين آخرين بالقضية.واعلنت محكمة تحقيق النجف امس انها تجري التحقيق في جريمة تعرض سيدة للحرق.وافاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى بان "المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها ولم يقم زوجها بإطفائها وان والد زوجها هو الذي نقلها الى المستشفى بعد ان قام بإطفائها".

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