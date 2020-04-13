سنجار يطبق اجراءات خاصة تصل للحدود السورية للحفاظ على منجز كورونا

2020/04/13 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قضاء سنجار شمال غربي الموصل، يوم الاثنين، عن تمديد حظر التجوال مع منح بعض التسهيلات للمواطنين.ولم يسجل قضاء سنجار حيث الاغلبية الايزيدية إصابات بفيروس كورونا.وقال قائمقام قضاء سنجار فهد حامو لـشفق نيوز، إن "خلية الازمة لمواجهة خطر فيروس كورونا في القضاء قررت تمديد حظر التجوال في عموم المناطق وذلك تنفيذا لقرار محافظة نينوى في استمرار حظر التجوال رغم انتهاء محنة كورونا في المحافظة بعد تعافي المصابين".واضاف حامو، أن "المؤسسات الصحية تواصل تعفير وتعقيم المناطق كافة ومنها مخيم سردشت في جبل سنجار وتوزيع مواد غذائية على العائلات النازحة"، مؤكدا تقديم تسهيلات للمواطنين في فترة الحظر منها فتح اسواق المواد الغذائية والفواكه والخضراوات من الساعة السابعة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر وفتح الطرق امام الحركة التجارية في داخل القضاء وخارجه".وتابع قائمقام قضاء سنجار، إن "الاجهزة الامنية من الجيش وحرس الحدود شدد من اجراءاتها على الحدود مع سوريا وقطع الطريق امام الحركة بشكل عام لحين صدور قرارات وتوجيهات اخرى".

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