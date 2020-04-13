2020/04/13 | 14:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عن رفع جزئي عن حظر عنها في أوروبا لإعادة المواطنين العالقين ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.وذكرت الخطوط الجوية في بيان تلقته “يس عراق” أنه “رفع جزئي عن حظر الخطوط الجوية العراقية في أوروبا لإعادة المواطنين العالقين ابتداء من يوم الأربعاء المقبل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الحظر جزئيًا عن الخطوط الجوية العراقية في أوروبا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الحظر جزئيًا عن الخطوط الجوية العراقية في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).