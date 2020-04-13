2020/04/13 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادو صف الشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر، وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور الحمداني، بأنه قارب نجاة الثقافة العراقية في المرحلة الراهنة.ونقل الشاعر حسن النواب في مقال نشرته جريدة الزمان بعددها الصادر اليوم الأثنين، عن الشيخ جعفر قوله، إن الحمداني دمث الخلق وهو الأصلح لمنصب الوزارة في الوقت الحاضر معرباً عن إمتنانه للأهتمام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشاعر حسب الشيخ جعفر يصف الحمداني ب “قارب النجاة للثقافة العراقية”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشاعر حسب الشيخ جعفر يصف الحمداني ب “قارب النجاة للثقافة العراقية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).