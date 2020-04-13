انسحاب التحالف وعودة داعش.. تقرير يرصد أسباب الخروقات بـ 3 محافظات وتحذيرات من فقدان الانتصار!

2020/04/13 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

بالتزامن مع انسحاب قوات التحالف الدولي من 6 قواعد عسكرية، وتسليمها للقوات العراقية، بدأ عناصر داعش ب...





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