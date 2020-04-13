برلمانية عراقية: هناك جهات تسعى لافشال الكاظمي

2020/04/13 | 15:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني علا الناشئ الاثنين، ان هناك جهات مستفيدة من استمرار حكومة "الغائب الطوعي" تسعى بكل جهدها الى افشال مهمة رئيس الوزرا...

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