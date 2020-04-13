2020/04/13 | 15:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحفية الايزيدية “دوزن تكال”، في لقاء حصري مع وزير الصحة الاتحادية الالماني والحديث عن ازمة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.

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