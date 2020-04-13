الكاظمي يتسلم 10 ملفات مهمة داخلية وخارجية.. ما هي؟

2020/04/13 | 15:10 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

تسلم رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، 10 ملفات داخلية وخارجية عدة، دخل بعضها في اليومين الما...

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