دراسة: الفياجرا قد تنقذ مرضى كورونا

2020/04/13 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وسط تفاقم أزمة كورونا، يبحث العالم عن علاج للفيروس، ومع تركيز العلماء جهودهم للتوصل إلى علاج فعال، يرى باحثون أن الفياجرا تفتح باب الأمل لعلاج المصابين بالفيروس بفضل مكوناتها.كشف فريق علماء من الولايات المتحدة و3 دول أوروبية، أن غاز أكسيد النيتريك الذي يدخل في تصنيع الفياجرا، يمكنه أن يساعد في محاربة فيروس كورونا […]

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