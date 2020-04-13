تحالف العامري: لا نريد تكرار تجربة عبد المهدي مع حكومة الكاظمي

2020/04/13 | 15:41 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعرب تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الاثنين، عن رفضه تكرار تجربة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المستقيل ...

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