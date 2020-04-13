خلية الاعلام الامني: استشهاد وإصابة 3 منتسبين بإشتباك مع داعش في كركوك

2020/04/13 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، بإستشهاد وإصابة 3 منتسبين خلال اشتباك مع عناصر داعش الإرهابي في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تتمكن من رصد وكر للإرهابيين، بداخله اعداد من الدواعش الارهابيين في وادي الشاي”.وأضاف البيان، أن “قوة مشتركة […]

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