2020/04/13 | 15:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الحكومة السورية “قناةً رقمية” تهدف إلى جمع بيانات الفئات الأكثر تضرراً من الإجراءات الاحترازية من انتشار النوع الجديد من فيروس كورونا.وطرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رابط القناة http://ncsr.sy أمام المواطنين #المتضررين.وأوضح مدير…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق رابط إلكتروني لجمع بيانات المتضررين من إجراءات “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق رابط إلكتروني لجمع بيانات المتضررين من إجراءات “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).